/659023/بالأسماء--السجن-المشدد-لـ-9-متهمين-في-قضية-المرابطون-2

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها على 11 متهما ينتمون لتنظيم «المرابطون»، الإرهابي على خلفية اتهامهم للالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ«المرابطون 2».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحكم على 11 متهما ينتمون لتنظيم «المرابطون» وعاقبت المحكمة كلا من «سراج منير السيد ويونس طاهر رمضان»، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند اليهم، ووليد محمد نوير ويوسف أحمد ومحمد محمد أحمد ووليد ربيع وأحمد عبدالوهاب وأحمد حسن بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، السيد بدر السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء المدة، والزامهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة خالد متولي مما نسب إليه، وإنقضاء الدعوي الجنائية للمتهم أمجد صبري لوفاته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح درة وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. المحامي العالم الأول وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 11 متهما مصريا ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بعناصر إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة. بعناصر إرهابية جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، و تلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة «المرابطون»، التابعة لعناصر القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.

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