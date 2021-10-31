/659025/عبدالوهاب-خليل-تعديلات-قانون-العقوبات-بشأن-إفشاء-أسرار-الدولة-رسالة-من-البرلمان-والحكومة-بدعم-الأمن-القومى-المصرى
أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، هو رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه العالم من جرائم مستحدثة من بيئة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وعصر السوشيل ميديا.
تحيامصر
وأوضح خليل، في تصريحات له، أننا أمام صور وأساليب لأفعال إجرامية متعددة فى ضوء هذه البيئة، تتطلب الحسم والردع للحفاظ على الوطن والمواطنين من كافة التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينه للجميع.
تعديلات قانون العقوبات رسالة من البرلمان والحكومة بدعم الأمن القومى المصرى
وأعلن خليل، موافقته على مشروع القانون المعروض حيث أنه خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى يعتبر واجب والتزام من الكافة كما أنه مسئولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالوهاب خليل: تعديلات قانون العقوبات بشأن إفشاء أسرار الدولة رسالة من البرلمان والحكومة بدعم الأمن القومى المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.