/659025/عبدالوهاب-خليل-تعديلات-قانون-العقوبات-بشأن-إفشاء-أسرار-الدولة-رسالة-من-البرلمان-والحكومة-بدعم-الأمن-القومى-المصرى

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، هو رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه العالم من جرائم مستحدثة من بيئة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وعصر السوشيل ميديا.

تحيامصر

وأوضح خليل، في تصريحات له، أننا أمام صور وأساليب لأفعال إجرامية متعددة فى ضوء هذه البيئة، تتطلب الحسم والردع للحفاظ على الوطن والمواطنين من كافة التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينه للجميع.

تعديلات قانون العقوبات رسالة من البرلمان والحكومة بدعم الأمن القومى المصرى

وأعلن خليل، موافقته على مشروع القانون المعروض حيث أنه خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى يعتبر واجب والتزام من الكافة كما أنه مسئولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.