/659027/مصطفى-فهمي-بعد-هجوم-فاتن-موسى-عليه-لا-تعرف-ثقافة-الاحترام

حرص الفنان مصطفى فهمي على توضيح بعض الأمور الخاصة بأزمة انفصاله عن الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، بعد زواج دام لـ 6 سنوات، معربا عن انزعاجة من رد فعل طليقته بعد الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من مصطفى فهمي على أزمة طلاقه من فاتن موسى

وقال الفنان مصطفى فهمي عن طريق وكيلته المحامية سناء لحظي: “"ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح، ما اسهل التجريح والاتهام وما اصعب ان يصون الانسان للأخرين سيرتهم وصورتهم حتي بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدوا من انهم لن يستمروا رفقاء الدرب..والناس في هذا فريقين منهم من يحب ان يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقه، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الاخر الذي اختلف معه مهما كلفه الامر".

وتابع البيان: بناءا على التصريحات الأخيرة للإعلامية اللبنانية فاتن موسى حول انفصالها عن الفنان مصطفى فهمي، نفيد سيادتكم بهذه الأمور:

أن الفنان مصطفي فهمي قام بتطليق السيده/ فاتن بتاريخ٢٠٢١/١٠/٢٦ بعد زواج دام حوالي اربع سنوات تقريبا حيث تم الزواج في ٢٠١٧/٨/٦.

أن إعلان السيده فاتن بالطلاق تم رسميا وذلك بالإضافه إلي الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته وكيله الفنان.

ان الفنان مصطفي فهمي لم يمانع مطلاقا في تسليم مطلقته كافة حقوقها القانونيه والشرعيه سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا وكذلك السياره المهداه منه لها وكافة أغراضها فور وصولها الي القاهره أو تحديد وكيلا لها لاستلام كافة مستحقاتها.

أن الفنان مصطفي فهمي لا يرغب في الخوض في أسباب الطلاق باعتبار ذلك أمور شخصيه تخص الطرفين فقط الا اذا اضطر الي ذلك.

تصريحات صادمة من فاتن موسى حول مصطفى فهمي

وكانت قدكشفت فاتن موسى عن تفاصيل صادمة بشأن انتهاء زواجها من الفنان المصري مصطفى فهمي، حيث أوضحت أنها تفاجأت بنبأ طلاقها مثل الجمهور فالأخير لم يبلغها به رغم عدم وجود خلافات بينهما، ولفتت إلى أن مصطفى فهمي لم يتفق معها على الطلاق أو أي تفاصيل تتعلق بحقوقها، كما أنه لم يعطيها مهلة للحصول على أغراضها ومستحقاتها.

وأضافت سناء أنها لم تخطر رسميًا بالطلاق حتى هذه اللحظة، كما أكدت على أن الأنباء المتداولة فيما يخص بأن الطلاق تم بهدوء بين الطرفيني عارية تمامًا من الصحة، حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ،أمس، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

الجدير بالذكر، أنه تزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.