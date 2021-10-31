باحث اقتصادى: 5 عناصر تحفظ استقرار الاقتصاد أمام موجة التضخم العالمى

جدة - نرمين السيد - أكد الباحث الاقتصادى أحمد على، أن العالم يشهد منذ فترة ارتفاعا فى أسعار الغذاء، والطاقة، والمواد الأولية بقفزات قياسية، وهو أمر يرجع إلى زيادات قوية فى الطلب وزيادة معدلات الاستهلاك، مما يتوقع معه استمرار موجة تضخمية قوية لعامين على الأقل، ستتأثر بها مختلف الاقتصادات العالمية بلا شك.





أوضاف أن الاقتصاد المصرى سيتأثر أيضا بهذا الارتفاع، لكن هناك عناصر تجعل وضع الاقتصاد المصرى أفضل بكثير من غيرها فى مواجهة هذه الموجة العالمية.

سعر الفائدة

يقول الباحث الاقتصادى أحمد على إن أسعار الفائدة فى مصر ستظل مستقرة حتى نهاية 2021، استنادا إلى استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية والذى يدعمه الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتحويلات العمالة المصرية فى الخارج، واستثمار الأجانب فى أدوات الدين.

التنوع الاقتصادى

وأشار على إلى مصادر قوة الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، والتى تدعمها فى مواجهة تداعيات الموجة التضخمية العالمية منها التنوع الاقتصادى، موضحا أن موجة التضخم المتوقعة نتيجة ارتفاعات الأسعار عالميا لن يترتب عليها حدوث ركود تضخمى فى مصر، لأن مصر أحد المستفيدين من الارتفاع العالمى لأسعار الطاقة، كما أن آلية تسعير المنتجات البترولية محليا والتى تطبقها لجنة التسعير التلقائى لأسعار الطاقة كفيلة بأن تتفادى تأثير ضخم على الأسعار المحلية.

صادرات الغاز

ويستطرد الباحث الاقتصادى قائلا: "فضلا عن الاستفادة القوية التى ستحققها مصر من صادرات الغاز فى ظل قفزات سعره عالميا، حيث سجلت أسعار الغاز فى أكتوبر الجارى بأوروبا مستويات قياسية، متجاوزة مستويات 1300 دولار/ ألف متر مكعب، فيما سجلت صادرات مصر من الغاز قفزات نسبتها %315 بالربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى، لتسجل 564 مليون دولار، مقابل 136 مليونا فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

صادرات البتروكيماويات

وتابع أن مصر ستحقق استفادة من صادرات البتروكيماويات، فى ظل قفزات أسعار الأسمدة حول العالم، حيث تستفيد المصانع المحلية من فرص التصدير للخارج، هذا بجانب تحسن نسب الإشغال الفندقية، مما يعكس انتعاشه وحركة إيجابية لقطاع السياحة مع انحسار تداعيات فيروس "كورونا" وتعميم اللقاح، مما سيخلق انعكاسا إيجابيا على إيرادات الموازنة من خلال زيادة المتحصلات الضريبية.

مخزون السلع التموينة

واختتم: "أن المخزون الاستراتيجى للسلع التموينية، والذى يحول دون قبول مصر شراء سلع بالأسعار المرتفعة عالميا، وهو ما يؤكده قرار وزارة التموين فى السابق إلغاء 3 مناقصات لاستيراد القمح 3 مرات متتالية نتيجة زيادة الأسعار عالميا".