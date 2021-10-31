قبل مشاركتها فى قمة المناخ.. ماذا فعلت مصر لتعزيز الاقتصاد الأخضر؟

جدة - نرمين السيد - ويجمع هذا الحدث الدولى نحو 197 دولة بتمثيل رفيع المستوى، ما يوازى فى أهميته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال المؤتمر العالمى، ستعمل القاهرة على بلورة خطاب إفريقى وليس مصريا فحسب، بحيث يتضمن مطالب القارة حول تمويل سياسات مكافحة المناخ وسبل تسهيل حصول دول القارة على هذا التمويل، خاصة أن إفريقيا تدفع فواتير سياسات ليست شريكة فيها، مثل السياسات الصناعية للدول الكبرى وتؤثر سلبًا على المناخ فى القارة.

ويشهد مؤتمر المناخ للأمم المتحدة (COP26)، إطلاق استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050.

وتضم الاستراتيجية 5 أهداف رئيسية وهى: تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، تعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ لتسليط الضوء على تأثيرات تغير المناخ، تحسين البنية التحتية للتمويل، تحسين البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا، ورفع الوعى فى مجال مكافحة تغير المناخ.

وجاء إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية كأحد أهم القرارات لتصبح للدولة خارطة طريق لأنسب طرق التعامل مع آثار التغيرات المناخية فى ظل النهضة التنموية التى تشهدها مصر حاليا، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويحافظ على حق الأجيال القادمة.

وقامت الحكومة فى ظل جائحة كورونا بتخضير موازنة الدولة، وإصدار دليل إرشادى لمعايير الاستدامة البيئية لتطبيقها على مشروعات الحكومة.

وتعتزم الحكومة المصرية، الوصول فى عام 2021/2022 إلى 691 مشروع أخضر، وتأمل أن تكون 30% من المشروعات خضراء بحلول عام 2024.

وخلال العام الماضى وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت فى إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التى تطبق سياسات التوافق مع البيئة.

كما نجحت فى طرح أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

كما عملت الحكومة على توسع استثمارات الاقتصاد الأخضر، مثل مشروع "منوريل" العاصمة الإدارية والمشروعات التى تقلل انبعاثات الكربون والدولية تعمل على قرابة 700 مشروع حاليا فى هذا الصدد.

ويعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 ك م2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوى بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة.

وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التى تتسبب فى الاحتباس الحرارى، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصرى.

كما تعد محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى العالم، بما يمكن الدولة من رى 70 ألف فدان من الأراضى الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية.

وتهدف الدولة لتعزيز ثقافة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقطاعين العام والخاص، نظرًا لأهميته فى تحقيق التنمية المستدامة بطريقة أمنة، وتعزيز كفاءة استخدام المواد، وعدم الإضرار بها، وأن الاقتصاد الرقمى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة فى مصر والارتقاء بالمستوى المعيشى والاجتماعى للمواطنين.