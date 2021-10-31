قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء المركز القومى للترجمة برئاسة وزيرة الثقافة

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار أعضاء بصفتهم الشخصية، وهم : الدكتور جابر عصفور، والدكتور محمد عناتى، والدكتور محمد سلماوى، والدكتورة هدى وصفى، والسفيرة مشيرة خطاب. وشمل القرار أيضًا :"عصام على السيد، وهنرى داوود العويط، والكاتبة ميسون بنت صقر القاسمى".

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