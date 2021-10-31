/659030/الشوط-الأول-التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-سيراميكا-كليوباترا-والإسماعيلي

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي المقامة بملعب المقاولون العرب في الأسبوع الثاني للدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

بالتعادل بهدف لكل منهما وهى نتيجة عادلة بالقياس لما قدمه الفريقان طوال ال45 دقيقة .

تقدم سيراميكا في الدقيقة 16 بهدف سجله عصام صبحي مدافع الإسماعيلي في مرمى فريقه وهو أول أهداف النيران الصديقة هذا الموسم وتعادل بينسون شيلونجو للإسماعيلي في الدقيقة 30 .

تشكيل الفريقين في المباراة:

تشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر عامر، عبدالله محمود، سيف تقا، أحمد محسن، مصعب البطاط، محمد حسن، بلال السعيداني، محمود نبيل، محمد إبراهيم، شريف دابو، باسم مرسي.

تشكيل الإسماعيلي: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد دسوقي، عصام صبحي، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، أحمد مصطفى، شكري نجيب، بينسون شيلونجو.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

بيرسي تاو يخطف الأنظار في الدقائق الأولى:

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.