النائبة مى رشدى: تعديلات قانون الإرهاب الجديدة تحقق المرونة للأجهزة المعنية«فيديو»

/659032/النائبة-مى-رشدى-تعديلات-قانون-الإرهاب-الجديدة-تحقق-المرونة-للأجهزة-المعنيةفيديو

قالت النائبة مي رشدي ، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ـن التعديلات المطروحة بشأن قانون الإرهاب تتيح امكانية مرونة وسهولة التنفيذ للجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة فى بعض المناطق لمواجهة العمليات الارهابية بناء على توجيهات الرئيس السيسي، لافتة إلى أن هذه التعديلات منطقية فى ظل أن الدولة المصرية تحارب عدو شرس وغير تقليدي، لايؤمن بدين وليس له اي قواعد، مؤكدة ان البرلمان يدعم الوطن من خلال دوره فى سن التشريعات التي من شأنها حماية الأمن القومي.

دوت الخليج يرصد تعليق مي رشدي بشأن تعديلات قانون الارهاب هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بشأن المادة 32مكرر بتعديلات قانون الإرهاب المعروضة على مجلس النواب، حيث حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على " أو بإحدى هاتين العقوبتين"، حيث أنه لا يوجد عقوبة تخيرية فى الجناية، والعقوبات التخيرية موجودة فقط بالجنح، وهو الأرم الذى أشاد به رئيس المجلس موجها حديثه للنائب هشام هلال:"أحسنت فى هذا التعديل".

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