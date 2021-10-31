/659035/وزير-التعليم-العالي-جامعاتنا-ومجلاتها-العلمية-حققت-مراكز-مميزة-في-مجال-النشر-الدولي

حضر وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة فى النشر الدولي.

دوت الخليج

وزير التعليم العالي: جامعاتنا ومجلاتها العلمية حققت مراكز مميزة في مجال النشر الدولي

وفى مستهل حديثه، عبر وزير التعليم العالي عن سعادته بهذا الاحتفال الذي تنظمه وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم، ممثلتين في المجلس الأعلى للجامعات، وبنك المعرفة المصري؛ لتكريم المؤسسات الأكاديمية والباحثين فى مصر، أصحاب الأداء المميز في مجال النشر الدولي، والذين حصلوا على المراكز الأولى في النشر الدولي في عدد من المجالات والتخصصات العلمية، موجهًا التهنئة للفائزين سواء من المؤسسات الأكاديمية أو المجلات العلمية أو الباحثين، وجميع أطراف منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.

في مستهل كلمته، أشار الدكتور عبد الغفار إلى التطور الكمي في عدد المؤسسات الأكاديمية والبرامج الجديدة المنشأة والتخصصات الجديدة التي يتم إدراجها في مؤسساتنا، وكذلك زيادة عدد الكليات والبرامج الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وزيادة عدد المؤسسات المصرية التي تنافس على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية سواء على مستوى الجامعات ككل أو التخصصات العلمية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن جامعاتنا وكلياتنا ومجلاتها العلمية وباحثيها حققت مراكز مميزة في مجال النشر الدولي سواء في مجال المجلات المفهرسة في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية أو المجلات المصرية الدولية ذات معامل التأثير أو أعلى تأثير للنشر الدولي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو التميز البحثي في مجالات علمية متنوعة.

وزير التعليم العالي يشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بأداء منظومة التعليم

وأشاد د. عبدالغفار بالجهود المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا الوطنية بوجه عام، والارتقاء بمستوى النشر العلمي الدولي بصفة خاصة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يؤديه كل من المجلس الأعلى للجامعات بلجانه وهيئاته المختلفة، وبنك المعرفة المصري بما يتضمنه من إمكانات هائلة تدعم القدرات البحثية المصرية، وتقدم الدعم للمؤسسات البحثية والأفراد في كل أنحاء مصر من خلال ما تضمه من قواعد بيانات وخدمات ومواد علمية ومعلوماتية، موجهًا الشكر والتقدير لهاتين المؤسستين المميزتين؛ وذلك باعتبارهما أهم الركائز ما تشهده مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية من تميز ونجاح على المستويين الإقليمي والدولي.