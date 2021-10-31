/659036/للمشاركة-فى-قمة-تغير-المناخ-الرئيس-السيسي-يصل-إلى-مطار-جلاسجو

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الي مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ".

دوت الخليج

للمشاركة فى قمة تغير المناخ.. الرئيس السيسي يصل إلى مطار جلاسجو

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه صباح اليوم إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

كما أشار المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا سيتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.