/659038/النائب-محمد-الحسينى-بمناقشات-قانون-الإرهابشوفنا-الخونة-فى-2011-صوت-وصورة-فيديو
قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن استقرار الدولة هي الهدف الرئيسي من مناقشات تعديلات قانون الارهاب واجراء تعديلات عليه بتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، يهدف بشكل أساسي لحماية الأمن القومي للبلاد وردع ودحر الارهاب من جزوره.
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جاء ذلك خلال كلمته مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، موضحا أنه كنائب يدعم مدرسة العمل على الأرض وهو ما يؤكده الرئيس السيسي أيضا.
النائب محمد الحسينى بمناقشات قانون الإرهاب:شوفنا الخونة فى 2011 صوت وصورة «فيديو»
وتابع النائب محمد الحسيني خلال كلمته بالجلسة العامة، أن المنظمات الارهابية كانت تعمل على افساد استقرار الوطن، مضيفا:" شوفنا شوفنا الخونة فى 2011 صوت وصورة".
وأوضح النائب محمد الحسيني ان الدولة المصرية جاوزت هذه المحن عن طريق تكاتف كافة الفئات من الجيش والشرطة والمواطنين ومواجهة الارهاب". وأعلن النائب محمد الحسيني موافقته على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، كخطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى
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