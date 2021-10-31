/659040/لاعبو-الزمالك-يعاينون-أرضية-ستاد-برج-العرب-قبل-مواجهة-طلائع-الجيش

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على تفقد أرضية ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت حافلة الفريق وصلت للاستاد منذ قليل استعدادا لخوض اللقاء المرتقب.

قائمة الزمالك

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد. خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي. خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

سبق والتقى الزمالك مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 في مسابقة الدوري، وثلاث مباريات في كأس مصر، حقق الفريق الأبيض الفوز في 20 مباراة ، في حين فاز الطلائع في 8 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

وسجل لاعبو الزمالك 68 هدفا في شباك الطلائع، مقابل 38 هدفا للفريق العسكري في مرمى أبناء ميت عقبة.

أكد حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، أنه لم يحدث أي مشاجرة بينه وبين المدير الفني للفريق باتريس كاريترون، وذلك بعد مباراة توسكر الكيني.