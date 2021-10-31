وزير الإسكان لـ«رئيس جهاز تنمية القاهرة»: أنت مسئول أمامى بشأن الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى مواعيدها

/659043/وزير-الإسكان-لـرئيس-جهاز-تنمية-القاهرة-أنت-مسئول-أمامى-بشأن-الانتهاء-من-تنفيذ-المشروعات-فى-مواعيدها

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم، بمقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والمحاور الجارى تنفيذها بالمدينة.

دوت الخليج

لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق .. وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة العمل فى ورديات على مدار الـ24 ساعة، ومواصلة الليل بالنهار، للانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وغيرها من المشروعات فى مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.

وزير الإسكان يصدر توجيهات بشأن تسليم مشاريع الإسكان فى مواعيدها

وأصدر وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، توجيهات مشددة لرئيس الجهاز، قائلا: "أنت مسئول ومُحاسب أمامى مباشرة، عن الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها، وبأعلى جودة"، مؤكداً أنه يتواصل بشكل مباشر مع كل رؤساء أجهزة المدن، لمتابعة الموقف التنفيذى لكل المشروعات، وتقديم جميع أوجه الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ.