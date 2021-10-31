/659046/مصطفى-فهمي-لم-أمنع-فاتن-موسى-من-استلام-حقوقها-الشرعية-والقانونية

أشار الفنان مصطفى فهمي في بيان رسمي له جاء عن طريق وكيلته المحامية سناء لحظي، بأنه لم يمنع طليقته من استلام حقوقها الشرعية والقانوينة كما زعمت وأن جميع ما تم تداوله على لسانها ليس له أي أساس من الصحة.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من مصطفى فهمي حول انفصاله عن فاتن موسى

وقال مصطفى فهمي في البيان أنه قام بتطليق السيدة فاتن بتاريخ٢٠٢١/١٠/٢٦ بعد زواج دام حوالي اربع سنوات تقريبا حيث تم الزواج في ٢٠١٧/٨/٦، وأن الطلاق تم رسميا وذلك بالإضافه إلي الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه على اتم الإستعداد كافة حقوقها القانونيه والشرعيه سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا وكذلك السياره المهداه منه لها وكافة أغراضها فور وصولها الي القاهرة.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

الجدير بالذكر، أنه تزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

تصريحات صادمة من فاتن موسى حول مصطفى فهمي

وفجرت الإعلامية فاتن مصطفى تصريح صادم مؤخرا عن الفنان مصطفى فهمي، مشيرة إلى أنه تعمد غلق رقم هاتفها للضغط عليها وإجبارها على مقاطقة التواصل مع الأخرين.

وكتبت فاتن مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “بيان لكل الأصدقاء والمعارف وكافة الزملاء من الوسط الإعلامي، تفاجأت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع، من مكتب فودافون في مدينة الغردقة، خصوصاً في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفياً دولياً ومحلياً، وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا، وقد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليّ وقطعي عن التواصل مع الجميع”.

واختتمت فاتن حديثها: “أرجو من الجميع عدم التواصل على رقمي المصري هاتفياً أو عبر تطبيق الواتس أب أو غيره لحين إرسال رقماً جديداً”.

وكانت قدكشفت فاتن موسى عن تفاصيل صادمة بشأن انتهاء زواجها من الفنان المصري مصطفى فهمي، حيث أوضحت أنها تفاجأت بنبأ طلاقها مثل الجمهور فالأخير لم يبلغها به رغم عدم وجود خلافات بينهما، ولفتت إلى أن مصطفى فهمي لم يتفق معها على الطلاق أو أي تفاصيل تتعلق بحقوقها، كما أنه لم يعطيها مهلة للحصول على أغراضها ومستحقاتها.

وأضافت سناء أنها لم تخطر رسميًا بالطلاق حتى هذه اللحظة، كما أكدت على أن الأنباء المتداولة فيما يخص بأن الطلاق تم بهدوء بين الطرفيني عارية تمامًا من الصحة، حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها.