شيخ الأزهر: قمة المناخ فرصة للاتحاد من أجل مستقبل أفضل للإنسانية

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جدة - نرمين السيد - وكتب الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "قمة المناخ COP26 فرصة حقيقية لرفع الوعى بمخاطر التغيير المناخى، والاتحاد من أجل مستقبل أفضل للإنسانية، لا بديل عن إعلاء مبدأ المسؤولية المشتركة والتضامن لعبور تلك الأزمة الخانقة والحد من التغيرات المناخية، وفاء بمسؤوليتنا جميعًا تجاه الأجيال القادمة".
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مطار جلاسجو الدولى، للمشاركة فى "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ".
وسيشارك الرئيس فى الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ"، والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بمدينة جلاسجو.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس، بقمة المناخ تأتى تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، فى ضوء الدور الهام الذى تقوم به مصر على المستويين الإقليمى والدولى، فى إطار مفاوضات تغير المناخ.
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