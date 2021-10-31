فوائد بالجملة لمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - يمثل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، خطوة كبيرة نحو تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.





كما يأتى المركز إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرا.

مركز الإصلاح والتأهيل، بوادى النطرون، ضم مجمع للمحاكم، وتم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات للجلسات "منفصلة إداريا" بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

ويعد مجمع المحاكم خطوة هامة، فكلما قربت المحاكم من السجون يتم توفير النفقات والأفراد وانخفاض نسبة الهروب والجريمة المتنوعة، وتوفير القوات بحيث يتم الاعتماد فقط على إدارة ترحيلات السجن، وتقلل من أساليب التهريب، كما أن مجمع المحاكم يمثل ترشيدًا للنفقات من حيث سيارات الترحيل التى تتكلف نفقات لـ"الأفراد، الوقود"، كما أن كل سيارة ترحيل يكون مصاحب لها سيارتين تأمين، من هنا تأتى أهمية مجمع المحاكم وتواجده داخل المركز، كما يمثل راحة للنزلاء أنفسهم، لما ينتابهم من تعب ومشقة.

كما تعد مراكز الإصلاح والتأهيل تغيرًا فى نمط العقوبة، من تهذيب وإصلاح إلى تقويم سلوك النزيل المنحرفة وتأهيليه ليكون شخصية صالحة منتجة، فضلا عن الخدمات السابقة من تعليم ومحو أمية، وصرف مرتبات للنزلاء المتزوجين الذين مر على قضاء عقوبتهم ثلاث سنوات، وإعفاء أسرهم من المصاريف.

إضافة إلى ذلك، يوجد مستشفى، وإذا لم يتوفر العلاج داخل المركز فهناك تعاقد مع وزارة الصحة ويتم توزيع النزلاء على مستشفيات وزارة الصحة والجامعة، بجانب أن السجون بها أطباء واستشاريين من خريجى أكاديمية الشرطة، وعلى درجة علمية كبير، كما توجد مكتبة داخل المركز.