غدًا.. أمطار خفيفة وارتفاع أمواج البحر واضطراب فى الملاحة البحرية

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غدًا الاثنين، بسبب اضطراب فى الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط بحيث تبلغ سرعة الرياح ( 50: 70 ) كم / س كما ترتفع الأمواج من مترين ونصف إلى أربعة أمتار.





وأكدت الأرصاد، أن البلاد ستشهد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

و أضاف الخبراء، أن الطقس يكون لطيف فى أول الليل ومائل البرود فى آخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

و عن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدًا، أكدت الهيئة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 30 % تقريبا.

كما يتوقع الخبراء نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة حيث تهب رياح جنوبية غربية على القاهرة الكبرى بسرعه 12 عقدة وتهب رياح غربية على السواحل الشمالية بسرعه 20 عقدة ورياح شمالية غربية على شمال الصعيد بسرعه 14 عقدة ورياح شمالية شرقية على جنوب الصعيد بسرعة 12 عقدة.

وعن نسبة الرطوبة المتوقعة غدا الاثنين كالتالى:

القاهرة الكبرى العظمى 86 والصغرى 30

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 49

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 15

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المحافظات والمدن غدًا جاءت كالتالى:

القاهرة 29- 19

الإسكندرية 27 - 20

وادى النطرون 29 - 18

طنطا 29 - 19

شبين الكوم 29 - 19

دمنهور 28 - 19

بلطيم 26 - 19

مطروح 27 - 18

السلوم 27 - 14

سيوة 29 - 15

بورسعيد 28 - 22

دمياط 27 - 22

الزقازيق 29 - 19

المنصورة 29 - 18

الإسماعيلية 29 - 20

السويس 29 - 20

العريش 29 - 19

رفح 29 - 20

رأس سدر 30 - 22

نخل 29 - 16

نويبع 31 - 23

طابا 28 - 20

كاترين 26 - 15

الطور 32 - 20

شرم الشيخ 33 - 23

الغردقة 34 - 22

مرسى علم 32 - 20

الفيوم 30 - 17

بنى سويف 31 - 17

المنيا 32 - 17

أسيوط 33 - 18

سوهاج 34 - 18

قنا 35 - 19

الأقصر 36 - 20

أسوان 37 - 21

إدفو 37 - 20

أبو سمبل 36 - 25

الوادى الجديد 35 - 19

شلاتين 32 - 20

أبو رماد 32 - 20

حلايب 31 - 21

رأس حدربة 30 - 21