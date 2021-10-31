بالأرقام.. تعرف على الفئات الأكثر استفادة من الإسكان المدعوم

جدة - نرمين السيد - ويكشف تقرير إنجازات الصندوق عن كثير من الحقائق الغائبة عن متلقى خدمات الإسكان الاجتماعى، ويجلى كثير من اللبس لدى الفئات المستحقة للحصول على دعم فى قطاع الإسكان من خلال برامج الإسكان الاجتماعى، ومبادرات الرئيس (سكل لكل المصريين 1&2).

الجيزة أعلى المحافظات استفادة

سكان محافظة الجيزة هم أصحاب النصيب الأكبر فى الاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعى، وطبقا لأحدث تقرير لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فاستأثرت محافظة الجيزة بنسبة 28% من إجمالى الدعم الذى يقدمه الصندوق منذ 2014 وحتى نهاية أغسطس الماضى، يليها محافظة الشرقية التى حصل سكانها على 20% من الدعم فى قطاع الإسكان، وتليها محافظة المنوفية بنسبة 12%، ثم أهالى محافظة بورسعيد بنسبة 7%.

البنك الأهلى أكبر الشركاء

وأشار أحدث تقرير لمؤشرات أداء صندوق الإسكان الاجتماعى إلى أن البنك الأهلى هو أكبر شريك للصندوق فى تمويل المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم، إذ مول البنك الأهلى 26.2% من الأسر المستفيدة، يليه بنك مصر والذى مول نسبة 20.9% من إجمالى المستفيدين، وبنك التعمير والإسكان قام بتمويل 17.5% من المستفيدين، ويليهم بنك القاهرة بنسبة 8.4% من إجمالى الأسر المستفيدة.

95 % من الوحدات 90 مترًا

ورصد تقرير مؤشرات أداء الصندوق أن 95.4% من الوحدات التى مولها الصندوق هى مساحة 90 مترًا، وأن نسبة الوحدات التى مولها الصندوق مساحة 85مترًا هى 0.7% والوحدات مساحة 75 مترًا تمثل نسبة 3.8% من إجمالى الوحدات التى مولها الصندوق.

ثلث المستفيدين دخلهم أقل من 2000 جنيه

وطبقا لتصنيف المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى، حسب الدخل، ويمثل أصحاب الدخل بين 1500 إلى 2000 نسبة 32%، يليهم أصحاب الدخل بين 1000 إلى 1500 بنسبة 27%، ثم أصحاب الدخل بين 2000 إلى 2500 يمثلون نسبة 20% من المستفيدين من الإسكان المدعوم من الدولة، وهناك 10% من المستفيدين دخل بين 2500 إلى 3000.

العاملين بالقطاع الخاص أصحاب الحصة الأكبر

وعلى عكس التوقعات السائدة لدى الكثير أن موظفى القطاع الحكومى هم الكتلة الأكبر المستفيدة من برامج الدعم الحكومى فى قطاع الإسكان، لا أن مؤشرات أداء صندوق الإسكان الاجتماعى تقول أن 48.5% من المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى من القطاع الخاص، وأن نسبة المستفيدين من الموظفين من القطاع الحكومى نسبتهم 33.8%، و17.8% من أصحاب المهن الحرة.

55 % من المستفيدين أسر تعول أطفال

وتصل نسبة الأسر (متزوج ويعول) المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعى نسبتهم 54.7%، ونسبة المستفيدين (الأعزب) سواء ذكور أو إناث 22.1%، ووصلت نسبة (متزوج ولا يعول) 17.2%، ونسبة (مطلق/ مطلقة ويعول) 3.4%. ونسبة (أرمل/ أرملة ويعول) 1.8%، ونسبة (مطلق/طلقة أو أرمل/مطلقة ولا يعول) حوالى 1%.

51 % من المستفيدين أقل من 40 عامًا

بالنسبة لتصنيف المستفيدين بناء على الفئات العمرية، 51.5% من المستفيدين تتراوح أعمارهم بين 31 إلى 40 عامًا، يليها الفئة العمرية بين 40 إلى 45 عامًا بنسبة 18.5%، والفئة العمرية بين 21 عامًا و30 تمثل نسبتهم 13.3%، و11.8% هى نسبة الفئة العمرية بين 46 إلى 50 عامًا، والأكبر من 50 عامًا نسبتهم 5.2%.