افصل واسمع.. نشرة المرور: زحام بزهراء المعادى وكوبرى الفنجرى وسيولة بالنصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور 14 مايو للمتجه إلى مناطق محور أبو قير، وكذلك فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وجناكليس وميدان الوزارة، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك للمتجه إلى طريق الجيش، وفى كورنيش الإسكندرية عند منطقة خالد بن الوليد.

وأوضح أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع جيهان السادات للقادم من مناطق مستشفى المنصورة الجامعى ومتجه إلى حى الجامعة وطريق ميت غمر- طلخا، مضيفا أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه لمناطق الطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى المنيب والأوتوستراد، مشيرا إلى وجود أحجام للقادم من أعلى الدائرى عند منطقة كفر طهرمس بسبب الأعمال.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى مطلع محور صفط للقادم من جامعة القاهرة ومتجه للطريق الدائرى، ناصحا باستخدام مطلع محور أحمد عرابى، مضيفا وجود أحجام فى شارع مراد للقادم من مناطق الجامعة ومتجه لفيصل والهرم ناصحا بسلوك شارع السودان، وكذلك أحجام بكوبرى الدقى للقادم من مناطق البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية، ومتجه لمناطق فيصل والهرم ناصحا بسلوك شارع السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى عباس للقادم من مناطق الملك الصالح ونفق الملك الصالح ومجرى العيون ومتجه لمحافظة الجيزة عن طريق مستشفى الرمد، وسلوك كبارى: الجامعة، الجلاء، الساحل، 15 مايو وأكتوبر.

وأشار صابر إلى أن كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق سكة الوايلى والزاوية، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونبه صابر على وجود أحجام فى كورنيش النيل عند منطقة أثر النبى بسبب الأعمال، ناصحا القادم من المعادى ومتجه لوسط المدينة، بسلوك محور النصر، مضيفا أن منطقة زهراء المعادى تشهد بعض الأحجام عند منطقة دجلة للمتجه إلى مناطق اللاسلكى ناصحا بسلوك شارع النصر وميدان الجزائر.

ونصح صابر الخارج من القاهرة ومتجه لمحافظات الأقاليم و6 أكتوبر والشيخ زايد، بسلوك المحاور الجديدة ومنها محور الفريق العصار، ومحور المستشار عدلى منصور ومنه إلى مناطق كوبرى تحيا مصر ومنه إلى كوبرى محور روض الفرج.