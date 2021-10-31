رئيس الوزراء يتفقد أعمال الحفائر بطريق الكباش

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أعمال الحفائر بطريق الكباش، عقب حضوره الاحتفال بيوم المدن العالمى، للتعرف على أحدث الاكتشافات بها، ورافقه عدد من الوزراء والمحافظين، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.





وخلال جولة رئيس الوزراء، بمنطقة الحفائر، أشار الدكتور مصطفى وزيرى، إلى المنطقة التى تم العثور بها على رؤوس كباش جديدة، وآخرها رأس تمثال تم اكتشافها صباح اليوم، وهذه الرؤوس الخمسة بالإضافة إلى أبدان التماثيل نفسها تم العثور عليها فى هذا الموقع، قرب الكنيسة، وجار إعادة تجميعها وترميمها مرة أخرى، بالإضافة إلى تمثال كامل تم العثور عليه وجار ترميمه وتركيبه بالكامل، مؤكدًا أن هذه الرؤوس تدعم مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى المنتظر افتتاحه قريبا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "تعود رؤوس هذه التماثيل إلى الملك نختنبو الأول من ملوك الأسرة الثلاثين، وهو الملك الذى شيد طريق المواكب الكبرى بدءًا من معبد موت، وصولًا إلى معبد الأقصر بإجمالى أطوال حوالى 2200م، وهذه التماثيل تأخذ شكل أبوالهول، بجسم أسد ورأس آدمية تحمل ملامح الملك نختنبو الأول".

كما أوضح وزيرى، أن استمرار الحفائر بالمنطقة الجنوبية من معابد الكرنك، خلال الفترة الماضية، أسفر عن إخراج تماثيل ورؤوس كباش بالملك أمنحتب الثالث فى طريقة عملها، والتى تتضمن "رأس الكباش والعين والقرن"، موضحًا أنه استمرارًا لأعمال الحفائر تم العثور أيضًا على جزء من الكباش، وتم رفع الرديم عن الكبش، والذى ظهر منه منظر العين، ومكان القرن، مؤكدًا استمرار المرممين والأثريين فى أعمال الحفائر.

وفى الوقت نفسه، أشار "وزيرى" إلى أنه يتم حاليا استكمال أعمال الحفائر أسفل الكنيسة، التى يتم تطويرها حاليا، حيث لم تنته الحفائر بعد من عملها، إذ تم أيضا اكتشاف عدد من الأوانى الأثرية، فهذا الموقع ثرى للغاية، وتم العثور على الكثير من الشواهد الأثرية به.