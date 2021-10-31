صور.. غادة والى: جناح مصر بإكسبو دبى رائع ويعكس عظمتها

جدة - نرمين السيد - زارت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة فى فيينا، اليوم الأحد، الجناح المصرى بإكسبو 2020 بدبى.





كان فى استقبال والى، الوزير مفوض تجارى أشرف حمدى رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020، ورافقها خلال جولتها بالجناح وفد من الأمم المتحدة. وعبرت والى، عن فخرها واعتزازها بهذا المستوى الرائع للجناح المصرى والذى يعكس عظمة مصر ومكانتها على المستويين الاقليمى والدول، قائلةً: "هذه المشاركة المتميزة لمصر تؤكد أهمية دور ومكانة مصر كلاعب رئيسى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة".

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