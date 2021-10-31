بداية من 1 نوفمبر.. برنامج عمل مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، بأن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقى بدايةً من 1 نوفمبر 2021، وهى المرة الثانية التى تتولى فيها مصر رئاسة المجلس خلال عضويتها الحالية به، مبرزًا ما يمثله ذلك من خطوة جديدة على صعيد تعزيز دور مصر فى مجال العمل الإفريقى المشترك.





وذكر المندوب الدائم المصرى، بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن الرئاسة المصرية المُرتقبة للمجلس تستهدف تعزيز دور المجلس فى قضايا السلم والأمن ذات الأولوية المُتقدمة على الساحة الإفريقية، إذ يتضمن برنامج العمل المقرر لشهر نوفمبر عددًا من القضايا الموضوعية، فضلاً عن أوضاع السلم والأمن فى الدول الإفريقية وكيفية دعم الاستقرار بها، إلى جانب الدفع بتقوية دور آليات الاتحاد الإفريقى وبنية السلم والأمن فى معالجة تلك القضايا، مُضيفًا أن الرئاسة المصرية تأتى فى وقت تزداد فيه التحديات الأمنية التى تواجهها القارة وفى مُقدمتها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتوترات العرقية والأزمات السياسية الداخلية وتبعات تغير المُناخ والكوارث الطبيعية.

وأضاف السفير المصرى، أن برنامج الرئاسة المصرية يتضمن عقد جلسة وزارية حول مكافحة الإرهاب عبر تفكيك الخطاب والأيدولوجيات المُتطرفة وتجفيف منابع التجنيد، مُوضحًا أن هذه الجلسة ستكون فُرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال، خصوصًا مُبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يخص تجديد الخطاب الدينى بالتعاون مع المُؤسسات الدينية والإعلامية والأكاديمية والمُجتمع المدنى، كما ستشهد الجلسة تبادل الخبرات وأفضل التجارب والمُمارسات بين الدول الإفريقية الشقيقة، لا سيما فى ظل تنامى الخطر الإرهابى بمناطق الساحل والقرن الإفريقى ووسط إفريقيا.

وأفاد جاد، أن البرنامج يشمل كذلك جلسة موضوعية حول حماية المرافق والأطقم الطبية فى سياق الصراعات المُسلحة امتدادًا للمُبادرة التى تُشارك مصر فى قيادتها بمجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى إفراد جلسة لدراسة تبعات التغير المناخى على السلم والأمن فى القارة وذلك فى إطار التمهيد لاستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام 2022، وكذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، لا سيما من خلال مركز الاتحاد الإفريقى المُتخصص الذى تستضيفه مصر وأخذًا فى الاعتبار أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الإفريقى المكلف بريادة هذا الملف بالاتحاد الإفريقى، مُوضحًا أن الدبلوماسية المصرية بالمحافل الإفريقية مُتعددة الأطراف تُولى اهتمامًا كبيرًا بمُعالجة الأسباب الجذرية للصراعات والحيلولة دون تجددها وذلك عبر أنشطة بناء السلام وتثبيت الاستقرار فضلاً عن كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولى الإنسانى وتحسين سُبل نفاذ الإغاثة الإنسانية.

فى ذات السياق صرح المندوب الدائم المصرى لدى الاتحاد الإفريقى أن شهر الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن سيُولى الاهتمام اللازم لحالة السلم والأمن بدول ومناطق بعينها، مُوضحًا أن التطورات فى السُودان والصُومال ستكون محل مُتابعة المجلس بغرض بلورة الاستجابة المُناسبة لها، وهى بطبيعة الحال دول شقيقة تُمثل أهمية لمصر وأمنها القومى، كما أن لها تداعيات واسعة على الأمن والاستقرار الإقليمى والقارى.

وأفاد أيضاً بأن المجلس تحت رئاسته المصرية يعتزم القيام بزيارة ميدانية للصُومال بغرض الإطلاع على التطورات على الأرض وتقديم الدعم اللازم للصومال الشقيقة فى هذه المرحلة الحاسمة من المُواجهة مع تنظيم الشباب الإرهابى، ودعم توفير المُناخ السياسى المُناسب لمُواصلة جهود مكافحة الإرهاب فضلاً عن الاسهام فى النقاشات الدائرة حول مٌستقبل القوة الإفريقية بالصومال أميصوم بعد عام 2021.

واختتم السفير محمد جاد، تصريحاته بأنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس من المُتوقع أن يعقد سلسلة من المُشاورات مع مفوضية الاتحاد الإفريقى، ورئاسة مجلس الأمن الدولى، والثلاثى الإفريقى بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما ستقود مصر العملية التحضيرية للاجتماع التشاورى السنوى مع مجلس الأمن الذى سينعقد فى شهر ديسمبر المُقبل.

وتنتهى الرئاسة المصرية للمجلس فى ختام شهر نوفمبر بمؤتمر صحفى يدعو له المندوب الدائم المصرى لدى الاتحاد الإفريقى لاستعراض أبرز محطات رئاسة مصر للمجلس وما تحقق خلالها من نتائج.

جدير بالذكر أن مجلس السلم والأمن الإفريقى يُعد الآلية القارية الرئيسية لحفظ السلم والأمن بالقارة ويضمن 15 دولة من بينها مصر التى تحظى بالعضوية منذ إبريل 2020 ولمدة عامين.