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خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الفاتورة، لتقديم المبالغ المالية مستحقة الدفع، ونرصد التفاصيل فى السطور التالي.

دوت الخليج

خطوات استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

وتعد خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا، محور اهتمام الكثير من المواطنين، حيث تشغل ذلك محركات البحث على جوجل.

هذا وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد أتاحت رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك من خلال الموقع الرسي للوزارة.

انظر خطوات الحصول على فاتورة الكهرباء

أولًا يلزم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، وذلك من خلال البحث على محرك البحث جوجل، أو يمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي هنــــــــا.

ومن ثم تأتي الخطوة التالية وهي اختيار الخدمات الموجودة على الصفحة والتى تتعلق بتحديد أيقونة الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

وللاستعلام عن الفاتورة يتم من خلال الشركات المختلفة، مثل شركات الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أو شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أو جنوب الدلتا أو شركة مصر الوسطى، وشمال القاهرة.

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هذا ومن المفترض على الراغب فى الاستعلام على فاتورة الكهرباء، أن يتم اختيار المحافظة والتى يوجد بها منزلك، كما أنه من الضرورة أيضًا كتابة رقم الاشتراك الذى يتكون من عشرة أرقام.