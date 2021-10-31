/659060/وزير-التموين-نسعى-لتوفير-السلع-واتاحتها-بسعر-عادل-والتصدير-لن-يكون-على-حساب-احتياجتنا-الداخلية

أكد وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، على أهمية توفير السلع واتاحتها بسعر عادل، على أن تأخذ في الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنبا لظهور السوق السوداء.

دوت الخليج

وزير التموين: نسعى لتوفير السلع واتاحتها بسعر عادل

وقال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:" تحديد الأسعار ضرورة لأنه لو كانت مشوهة سيؤثر ذلك سلبا على الاسواق، مضيفا:" نسعى أن نُخرج من الأزمة بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون أن يتأثر البعد الاجتماعي.

و قال وزير التموين، علي المصيلحي:" سياستنا تستهدف التحوط ونضع نصب أعيننا عدم زيادة الدين، وبالطبع نسعى إلى الاستقرار في الموازنة العامة للدولة في ظل المتغيرات الدولية، مضيفًا:” ناخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار وتوفير السلعة بالسعر العادل”.

وزير التموين: قرار منع تصدير الأرز للحفاظ على المياه

وفيما يتعلق بالتصدير، قال وزير التموين:” إن هناك قرار بمنع تصدير الأرز وأساس القرار هو الحفاظ على المياه”.

وأضاف وزير التموين:" التصدير لن يكون على حساب احتياجتنا الداخلية المحلية، وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة و الصناعة”.

وقال وزير التموين:" نسعى للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة، مضيفًا:" نزود الانتاج ولكن لا يمكن للبلد أن تكون محتاجة لسلعة محددة وتصدرها، وتم التفاهم مع وزارة الصناعة على ذلك”.