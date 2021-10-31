/659041/بعد-5-أيام-تسول-أسرة-بالقليوبية-تستعيد-ابنتها

تمكنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، استعادة طفلة تبلغ من العمر الـ5 سنوات كانت اختطفتها فتاة متسولة عمرها 19 سنة، بقرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، من أسرتها وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها لمدة 5 أيام حتى توصلت أجهزة الأمن إليها والقى القبض على المتهمة وإعادة الطفلة لأسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استعادة طفلة تبلغ من العمر الـ5 سنوات كانت اختطفها فتاة متسولة عمرها 19سنة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل عندما تلقى مدير أمن القليوبية اللواء محسن شعبان، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه بلاغا من سيدة وزوجها يفيد إختفاء نجلتهما من قرية بميت عاصم دائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة وإختفاء الضحية فتاة متسولة، كانت تتسول في القرية فجلست بجوار منزل المبلغ وزوجته فأرادا أن يعطفا على المتهمه فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم لها الشراب والطعام وفى الليل غافلتهما واستدرجت نجلتهما الضحايا، تبلغ من العمر 5 سنوات، وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها وتعليمها التسول.

بلاغ إلى مركز الشرطة

على الفور توجه والد الطفل إلى مركز شرطة بنها بالقليوبية، وقدما بلاغا بإختفاء نجلتهما في وظروف وانهما يتهمان متسوله عطفا عليها وأواها في منزلهما لتناول الطعام خوفا عليها من الشارع، إلا أنها غافلتهما وخطفت نجلتهما وهربت.

كما توصلت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إلى أوصاف المتهمة، وتم العثور عليها في منطقة الحسين وبصحبتها الطفلة الضحية، وذلك خلال قيامهما بالتسول على المنازل و المحلات ، وتم القبض على المتهمة وأعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إعادة الطفلة لأهلها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.