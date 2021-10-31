/659048/22-نوفمبر-محاكمة-22-متهما-في-قضية-اللجان-النوعية-بحلوان

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لعام 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لعام 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ «للجان النوعية في حلوان»إلى جلسة 7 نوفمبر للمرافعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، ومحمد شبانة عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.

أسماء المتهمين

والمتهمون في القضية هم«عبدالله محمد، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد، ومايسة السيد، وعبدالسلام إبراهيم، وعبدالرحمن موسى، وتامر سمير، وإسلام عنتر، وعبدالرحيم مبروك، ومصطفى أحمد، وعمرو شريف، وعمر عباس، وعبدالرحمن محمد، وساجد صلاح، وزياد مجدي، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل».

كانت اتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.