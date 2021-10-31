عرض فيلم «الكاهن» لإياد نصار في هذا الموعد

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دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «الكاهن» بالسينمات المصرية

وقررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد «الكاهن»، عرض الفيلم في شهر ديسمبر القادم، ليدخل ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة 2022، وذلك بعد أن انتهى أبطاله من تصويره قبل شهور.

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.

تعليق جمال سليمان حول فيلم الكاهن

أوضح جمال سليمان أهمية فيلمه الجديد «الكاهن» فقال في أحد التصريحات: "أهمية الفيلم تكمن في كونه يضم نجوم كبار وتشرفت بالوجود معهم، ومخرج هائل في حجم عثمان أبو لبن حقننا نجاحًا كبيرًا معًا في صديق العمر، والسيناريست محمد ناير، جهة انتاج محترفة تدرك قيمة العمل، موضوع الفيلم جديد على السينما العربية له علاقة بحاضرنا الان ومستقلنا، والحكاية لها جذور في التاريخ"، لافتًا إلى أن الكاهن يتحدث عن العالم المعاصر الذي نعيش فيه نحن ومن يحكمه في الحقيقة، ما هي سلاح المؤسسة الكهنوتية.

آخر أعمال درة الدرامية

يذكر ان، آخر ظهور لدرة على الساحة الفنية كان من خلال مسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغني، محمود الليثي، أحمد السلقاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مبنية على قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي سبق وأن تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم ، والمسلسل من إخراج ماندو العدل.