/659051/الإسماعيلي-يسقط-في-الجولة-الثانية-أمام-سيراميكا-كليوباترا-بالدوري-الممتاز

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح كليوباترا، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

سيراميكا كليوباترا تقدم بهدف عكسي عن طريق مدافع الإسماعيلي عصام صبحي في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 16، وسدد اللاعب الكرة برأسه من الوضع طائرا خلال محاولة تشتيت كرة ثابتة من شريف دابو لاعب الخصم، لتسكن شباك أحمد عادل عبد المنعم بطريقة رائعة.

عودة الإسماعيلي للمباراة:

وتعادل بينسون شيلونجو من عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عصام صبحي، وفشل عامر عامر في تشتيتها بعيدا عن مرماه، ليجد شيلونجو الكرة أمامه ويسددها من مرة واحدة في الشباك، ليحرز أول هدف للدراويش في الموسم الجديد بالدقيقة 30.

وسجل شادي حسين الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 72 عن طريق تسديدة قوية غير عادية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى على يسار الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

تشكيل الفريقين في المباراة:

تشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر عامر، عبدالله محمود، سيف تقا، أحمد محسن، مصعب البطاط، محمد حسن، بلال السعيداني، محمود نبيل، محمد إبراهيم، شريف دابو، باسم مرسي.

تشكيل الإسماعيلي: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد دسوقي، عصام صبحي، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، أحمد مصطفى، شكري نجيب، بينسون شيلونجو.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.