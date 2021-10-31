/659056/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تنعي-وفاة-نائب-رئيس-المجلس-القومي-لحقوق-الإنسان-السابق-عبدالغفار-شكر
تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، المفكر الوطني، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق عبدالغفار شكر الذي وافته المنية صباح اليوم.
دوت الخليج يرصد نعي المفكرالوطني عبد الغفار شكر
وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، صاحب المسيرة الوطنية الكبيرة والذي كان رمزاً من رموز حقوق الإنسان طوال حياته. داعين الله أن يتقبله في الصالحين.
وكانت التنسيقية تقدمت بخالص التعازي في وفاة عم الزملاء إبراهيم ومصطفى الشهابي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازى وأصدق المواساة، للزملاء إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، و مصطفى الشهابي عضو التنسيقية.في وفاة عمهما المغفور له اللواء أ.ح نبيل الشهابي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، سائلين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة.
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