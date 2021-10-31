الثلاثاء المقبل..أحمد جمال يحيي حفل غنائي في بور سعيد

/659058/الثلاثاء-المقبلأحمد-جمال-يحيي-حفل-غنائي-في-بور-سعيد

يحيي الفنان المصري أحمد جمال حفل غنائى كبير، في أحد فنادق مدينة بورسعيد وذلك في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 من شهر نوفمبر، من خلال تقديم باقة من أفضل أغنياته القديمة والجديدة.

دوت الخليج يرصد حفل الفنان أحمد جمال بالرياض

وطرح الفنان أحمد جمال مؤخرا أحدث أعماله الغنائية «إنت عجباني»، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، والتى تدور فى إطار رومانسى مثلما يظهر مع كلمات الأغنية، التى تتماشى مع أجواء الصيف أيضاً، وقد أكد أحمد جمال أن الأغنية بمثابة هدية من كل شاب لحبيبته.

وتقول كلمات أغنية "إنت عاجبانى":إنتى عاجبانى فى حاجات فيكى ليكى شدانى.. من مقابله بقيتى وخدانى طب قوليلى ده ايه.. فى كلام تانى عندى بس استنى ثوانى..اى حد تانى فى مكانى كان هينسى هيقول ايه.. من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات.. انتى غير كل البنات فيكى لقيت مميزات”.

أعمال أحمد جمال الغنائية

كما طرح "وقت مش مناسب" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

أحمد جمال يحي حفل زفاف هاجر أحمد

الجدير بالذكر، أنه وأحيا منذ فترة المطرب أحمد جمال، حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد، على رجل الأعمال أحمد الحداد، فى حفل كبير بحضور أهل وأصدقاء العروسين، الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وقدم خلاله أشهر أغنياته التي تفاعل معه الحضور ورقص عليها العروسين.

كما أحيا حفلاً غنائيًا، بجامعة المنصورة والذى قدم خلاله باقة من أشهر أغنياته المميزة المحببة لدى جمهوره والتي قدمها خلال مشواره الغنائى.