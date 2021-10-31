/659063/وزير-التموين-جائحة-فيروس-كورونا-المستجد-أثرت-على-أسعار-السلع-الأساسية

شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم كله، موضحا أنه منذ منتصف عام 2020 ومع بدء تلقى المواطنين حول العالم بدأ الطلب يزداد على السلع فى ظل نقص المعروض منها نتيجة توقف عجلة الإنتاج ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة فى أسعار تلك السلع.

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وزير التموين: الزيادة فى الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة

وأضاف وزير التموين، الدكتور علي المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، إلى أن الزيادة فى الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميا، موضحا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجارى كان مقدرا بنحو 250 دولار للطن وأصبح اليوم بسعر 330 دولار، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولار للطن الواحد.

وزير التموين: روسيا الدولة الأكبر تصديرًا للقمح

و تابع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن روسيا هى أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم واضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع كوتة لتصدير القمح كما فرضت عليه رسوم، مشيرا أيضا إلى ارتفاع أسعار البترول من 65 دولار للبرميل إلى 85 دولار قائلا: "هذا الأمر لا يجعل أحدا سعيدا".