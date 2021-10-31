إنفوجراف.. جهود مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنفوجرافا، يتضمن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم منذ إطلاقها وحتى شهر أكتوبر 2021.





وأوضحت الوزارة، أنه تم فحص مليون و471 ألفا و974 طالبا وطالبة بمختلف مدارس الجمهورية، ويتم خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، إضافة إلى تحويل الحالات المصابة إلى عيادات التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان. كما يتم تسليم الطلاب كارت متابعة يحتوى على البيانات الخاصة بهم لمتابعتهم والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية، كما تم زيادة الفرق الطبية لتصبح 2400 فريق طبى بالمبادرة ويتكون الفريق من 3 أفراد "ممرضة وفنى معمل وإدارى" وتدريبهم على بروتوكول الفحص والتشخيص، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتسهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن.

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