محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار السيول المحتملة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة من خلال وضع خطة شاملة لحماية المحافظة من أخطارها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والهيئات المختلفة بالمحافظة.





وأضاف "الداودى"، فى بيان اليوم الأحد، أن الخطة بها دور كل من هذه الجهات قبل وأثناء وبعد حدوث السيول، كما تم حصر القرى التى يمكن أن تتعرض للسيول والبالغ عددها 54 قرية على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح أنه تم رفع كفاءة مخرات السيول من خلال إيقاف محطات الرفع من النيل، وقفل الترع وفتح مصبات النهاية على المصارف، بالإضافة إلى استخدام المعدات فى تصريف المياه وإعادة تكوين الجسور، فضلًا عن تطهير المخرات من الحشائش والتعديات.

وطالب مسئولى الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وإعلان حالة الاستنفار القصوى بالمركز فور ورود الأمر الإنذارى لاحتمالية تعرض المحافظة لأمطار غزيرة وسيول، فضلًا عن تحديد الأماكن الأكثر تعرضًا للسيول وتوزيع المعدات طبقًا للمناطق المحتمل تعرضها للسيول.

ووجه المسئولين بشركة الكهرباء بفصل التيار الكهربى عن منطقة الحدث فى حالة حدوث السيول وعزلها مع إعادة توصيل التيار لباقى المناطق غير المتأثرة مع توفير مصدر بديل للتغذية الكهربية (مولدات ديزل).

وأشار إلى أنه يوجد بقطاع كهرباء المحافظة مخزون استراتيجى من المهمات الكهربائية تحسبًا لأى ظرف طارئ مثل توفير الموصلات الكهربائية والسيارات المجهزة لتحديد الأعطال، وماكينات الطوارئ لإنارة المواقع الهامة والحيوية التى تتطلب إصلاح الأعطال الناجمة عن السيول.

كما طالب مديرية الصحة بوضع خطة للتعامل مع أى حدث طارئ من خلال رفع درجة استعداد الأطقم الطبية، ونشر فرق الانتشار السريع للتعامل مع الحالات بالمستشفيات وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة على مدار الساعة.

وكلف بتوفير سيارات للتموين الطبى لنقل الأدوية والمستلزمات للمستشفيات والمناطق التى قد تحتاج لدعم، فضلَا عن تعامل الأطباء مع حالات الاستقبال والمصابين وسرعة الإخلاء من الاستقبال واستمرار تقديم الخدمة بالأقسام الداخلية.

وأكد أن هناك تنسيقًا تامًا مع مديرية الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب والأندية لإيواء المتضررين حال حدوث أزمات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر والجهات المختصة للوقوف على مدى توافر مهمات الإغاثة وجاهزيتها لمجابهة أخطار السيول.