انطلاق مهرجان jump like a pharaoh للقفز بالمظلات فوق الأهرامات

هذا ويقام المهرجان بدعم كافة الجهات المعنية التى تقدم الدعم غير المسبوق منذ بداية دورات المهرجان إذ توفر طائرتين لإتمام ما يزيد عن ألف قفزة جوية ينفذها قرابة مائتى قافز من كل أنحاء العالم وأبرزهم المبدع السعودى عمر الحجيلان مطور رياضة القفز والذى يأتى للمرة الرابعة ليقفز فى مصر مشاركًا خبراته مع باقى القافزين.
وكذلك بطلى العالم جريج وكارين من فريق إير واكس الذى يأتى للمرة الثالثة، بالإضافة للمغامر الأمريكى كابى سان الذى يأتى لمصر محاولاً تحطيم الرقمًا القياسى، وأخيرًا فريد فوجين الذى سيؤدى استعراضات جوية حصرية يبارك بها أعمال التجديد فى منطقة أهرامات الجيزة.
ويهبط كل هؤلاء على "سفح هرم خفرع" بعد استعراضات جوية تلتقطها الكاميرات فى الجو والأرض، فى الفترة من اليوم 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل وتتم القفزات فى الأيام من 1 : 8 نوفمبر بدءًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا ثم يتفرغ باقى المشاركين لجولات سياحية فى كافة معالم مصر الرائعة.
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