الرعاية الصحية تعلن تكثيف مشاركة منشآتها فى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة بالإجماع، على تكثيف مشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار المرضى، وذلك وفقًا للطاقات الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وطبقًا لضوابطها، بما يتسق مع التوجهات السياسية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم 44، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذى جرى خلاله عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات استمرار توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار المرضى، هو استغلال لاستثمارات الدولة فى التخفيف على المواطن، باعتبار هيئة الرعاية الصحية أحد أذرع الدولة المصرية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى تشمل 11 تخصص طبى، من التخصصات الجراحية العاجلة والدقيقة، منها جراحات "قسطرة القلب، جراحات القلب، جراحات المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، والقساطر المخية".

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم انتظار المرضى، تم إطلاقها فى شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الإستراتيجية للمبادرة تتمثل فى تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، لجميع المرضى بالتساوى، وفى جميع المستشفيات بمختلف أنواعها، سواء حكومى أو أهلى أو خاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحى عاجل وسريع، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أنه قرر مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية عقد بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس، وذلك فيما يخص مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمى والتوعية الصحية، والذى يمتد عملها فى نطاق خدمة إقليم القناة، باعتبار مستشفيات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تقع فى نطاق هذا الإقليم، وبما يضمن استثمار هيئة الرعاية الصحية القوى البشرية أثمن مورد لديها فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.

عُقِد الاجتماع، اليوم، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، الرئيسى فى مدينة نصر، وبحضور كلًا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور جمال رطبة، المستشار المالى للهيئة، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام بالهيئة، والدكتورة رضوى إمام مدير وحدة الدعم المعنوى بالهيئة.