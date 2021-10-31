استقالة عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن أحمد حسام عوض عضو اللجنة المؤقتة قدم استقالته من منصبه اليوم الأحد.

قال مسئولو اتحاد الكرة إن أحمد حسام عوض قرر الاكتفاء بالفترة الماضية له في عضوية الاتحاد خاصة أن اللجنة اقتربت مدتها من الانتهاء والمحدد له 5 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة في الاتحاد تضم أحمد مجاهد رئيسًا ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض في العضوية.