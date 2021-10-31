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قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، إن "أبلكيشن" المواد الدراسية، بديل الكتاب الورقي بعد إلغاؤه بكليات القاهرة والأقاليم، سهل الاستخدام لجميع الطلاب والطالبات.

دوت الخليج

وأضاف الشربيني في تصريحات لتحيا مصر، أن الجامعة تعكف حاليا على إعداد تطبيق إلكتروني "أبلكيشن" عبر الهاتف المحمول، وسيتم طرح المقررات الدراسية عليه بأسعار قليلة، لا تختلف عن سعر الكتاب الورقي العادي، مشيرا إلى أن سعر المادة الواحدة لن يتجاوز 25 جنيهًا.

دوت الخليج يكشف مزايا «التطبيق الإلكتروني» بديل الكتاب الورقي لطلاب جامعة الأزهر

ولفت إلى أنه سيتم الدخول للتطبيق الإلكتروني عبر رقم سري خاص بكل طالب، ويعمل التطبيق أثناء الاتصال بالإنترنت أو حالة توافر النت، لافتا إلى أنه سيتم إتاحته عبر "جوجل ستور" بعد الانتهاء منه.

وأوضح:"أي طالب يقوم بإعطاء الأبلكيشن ورقم السري الخاص به لزميله، سيتم حذف التطبيق الخاص به تلقائيا، ولن يستطيع الدخول للتطبيق الخاص به مرة أخرى".

وتابع الشربيني:"مهمتنا في الجامعة نساعد الطلاب تكون مستعدة لبكرة، وانهم يلبوا احتياجات سوق العمل، علشان يعرفوا يشتغلوا ويكونوا منتجين حقيقيين في المجتمع".

كانت جامعة الأزهر، قررت إلغاء التعامل بالكتاب الورقي نهائيا، بدءا من العام الدراسي الحالي.

ونص قرار جامعة الأزهر، على عدم بيع أو طباعة كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي 2022/2021، اتساقا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

ونص القرار، على إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأقراص مدمجة "cd"، تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة "البرامج الدراسية داخل كل مجلد للشعبة لكل فرقة دراسية.