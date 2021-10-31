/659065/الزمالك-يتقدم-بالهدف-الأول-على-طلائع-الجيش-بالجولة-الثانية-فيديو

سجل الدولي المصري أحمد سيد زيزو مهاجم نادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول لفريقه، في شباك طلائع الجيش، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وسجل زيزو الهدف من خلال نقطة الجزاء بتسديدة قوية على يمين حارس مرمى الطلائع ليسجل الهدف الثالث للزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

هدف التقدم للزمالك عن طريق زيزو من ضربة جزاء في الشوط الاول pic.twitter.com/xeNv8jD0pD — Mokhtalat-Media (@MokhtalatMedia) October 31, 2021

كما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على تفقد أرضية ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادا لخوض المباراة.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.

الزمالك أمام طلائع الجيش:

ويسعي الزمالك في تحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

ويدير المباراة أمين عمر حكما للساحة، ويساعده كل من: أحمد حسام وسمير جمال، بالإضافة لهشام الفلال حكما رابعا.. على أن يكون وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو، ويساعده مصطفى الشهدي.

قائمة الزمالك

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد. خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي. خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

سبق والتقى الزمالك مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 في مسابقة الدوري، وثلاث مباريات في كأس مصر، حقق الفريق الأبيض الفوز في 20 مباراة ، في حين فاز الطلائع في 8 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

وسجل لاعبو الزمالك 68 هدفا في شباك الطلائع، مقابل 38 هدفا للفريق العسكري في مرمى أبناء ميت عق