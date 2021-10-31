وزير التموين أمام البرلمان: لا زيادة في سعر رغيف الخبز.. والقرار بيد الرئيس «فيديو وصور»

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قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إنه لا يوجد زيادة فى سعر رغيف الخبز، كما يروج البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الدراسة المتعلقة بهذا الأمر أمام رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مسألة التوقيتات ترجع لرئيس الجمهورية.

دوت الخليج

وزير التموين أمام البرلمان: لا زيادة في سعر رغيف الخبز.. والقرار بيد الرئيس

وتابع وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، حديثه قائلا:« رسم الصورة أكثر تشاؤما أمر غير مطلوب».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة.

وزير التموين يؤكد على أن أزمة جائحة كورونا أربكت العالم

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أربكت العالم كله واختلف سياسات الدول فى التعامل مع تلك الجائحة.

وأوضح وزير التموين، أنه على الرغم من اختلاف تلك السياسات إلا أن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج، موضحا أنه بعد ظهور اللقاح فى منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، إلا أن رصيد أول المدة كان منخفضا نتيجة توقف عجلة الإنتاج لفترة.