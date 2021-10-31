/659074/الدفع-بـ-3-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-هائل-داخل-شقة-سكنية-بمصر-القديمة

سيطرت الحماية المدنية، مساء اليوم الأحد، حريق داخل شقة سكنية في منطقة المنيل التابعة إلى شرطة مصر القديمة ،بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية بمصر القديمة

تفاصيل الحريق

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء،وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

وفي سياق أخر اليوم .. لقى مصرع شخص وإصابة أخر في انقلاب سيارة ملاكي وإشتعال النيران فيها بالطريق الحر بنها شبرا بالقرب من قرية الشموت مركز بنها، كما تعطلت حركة المرور في منطقة الحادث نتيجة تفحم السيارة بالكامل.

قوات الإدارة العامة لمرور

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتم السيطرة علي الموقف ونقل المصاب للمستشفي والجثة لمشرحة بنها لحين إنتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع انقلاب سيارة ملاكي علي الحر وإشتعال النيران فيها ووجود متوفي ومصاب

وعلى الفور انتقلت رجال الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية وسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب، وتم السيطرة علي الموقف وإستخراج جثة السائق بينما إصيب الراكب الاخر الذي كان بجواره وتم نقله للمستشفي.