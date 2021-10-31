/659076/الشوط-الأول-فاركو-يتقدم-على-بيراميدز-بالجولة-الثانية-بالدوري-الممتاز

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفاركو بتقدم الأخير في نتيجة المباراة بهدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ونجح فريق فاركو من تسجيل الهدف الاول في اللقاء، عن طريق أحمد مودي في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة. تشكيل بيراميدز في المباراة: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي خط الهجوم: محمود وادي ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - حسين السيد - دودو الجباس - عبد الله مجدي، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر والمدافع أسامة جلال. تشكيل فاركو في المباراة: حراسة المرمى : محمد صبحي الدفاع :أحمد صغيري _ رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى_ عزمي غومه الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون الهجوم : عمرو جمال سيف تيري ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود السيد _ أحمد عوض _على بهيج _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ محمود جهاد _ وليد على _ إسلام جمال _ أحمد شريف قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد. خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - محمود صابر. خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

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