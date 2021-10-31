محمد الباز يوجه انتقادات لاذعة للهضبة: «بيعبد نفسه..وداس كتير من زملاؤه»

/659078/محمد-الباز-يوجه-انتقادات-لاذعة-للهضبة--بيعبد-نفسهوداس-كتير-من-زملاؤه

شن الإعلامي والصحفي الكبير محمد الباز هجوما لاذعا على الهضبة عمرو دياب، وذلك خلال لقائه مع برنامج “التربيزة” المذاع على فضائية « الشمس»، والذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر.

دوت الخليج يرصد مهاجمة محمد الباز لعمرو دياب

رد محمد الباز حول سؤال المذيعة حول سبب هجوم محمد الباز على عمرو دياب فقال: “عمرو دياب مش ذوقي في السمع لكن دا لا يعيبة في شيئ، أنا مش بحبه، ممكن أسمع لمدحت صالح أو غيره لكن عمرو دياب مش ذوقي”.

وتابع الباز: “عمرو دياب ليه نمط أغاني معين من أول ما طلع وهو بيغني أغنية واحدة بمعاني واحدة، الفنان اللي ليه جماهيرية كبيرة زيه المفروض يبقى ليه دور بيقدمة”.

وأضاف: “عمرو دياب بيعبد عمرو دياب، وداس على ناس كتيرة من زملاؤة، وناس كتير بقوا ضحايا بسبب خلال مسيرته”.

عمرو دياب يشعل حفل إكسبو دبي 2020 بحضور جماهيري هائل

من ناحية أخرى، أشعل النجم الكبير عمرو دياب معرض إكسبو دبي 2020 وذلك بالتزامن بحفل ضخم شهد حضور جماهيري هائل تزامنا مع احتفال الجناح المصري بالمعرض باليوم الوطني المصري الموافق ٣٠ أكتوبر.

وكان احتشد جمهور الهضبة في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات ليسجل حضورا كبيرا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني" والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و ببتدي م الزيرو" وغيرها من الاغنيات التي طرحها هذا الصيف.

سمية الخشاب في أحضان عمرو دياب على شاطئ البحر

هذا وشاركت الفنانة سمية الخشاب الجمهور بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.