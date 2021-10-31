/659082/نقابة-الموسيقيين-تصدر-بيان-بوقف-أحمد-سعد-عن-الغناء-لهذا-السبب

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرار جديدا بشأن الفنان أحمد سعد بعدما قررت تغريمه 20 ألف جنيه بسبب مخالفته لقانون منع الغناء بالفلاشة في الحفلات.

دوت الخليج يرصد سبب منع أحمد سعد عن الغناء

وجاء بيان النقابة بشأن أحمد سعد على النحو الأتي: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعد م تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها ويتم الإيقاف في حال سداد الغرامة المقررة”.

النقابة تغرم أحمد سعد 20 ألف جنيه

وكان أحيا أحمد سعد بالساحل الشمالي يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر حفلا غنائيا صاحبه به 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك.

وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، الذي تواصل مع مجلس الإدارة، وأكد أنه لاتهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة، وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقطـ وإنذاره بعدم تكرار الغناء علي الفلاشة (بلاي باك)، وحال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كل الصلاحيات طبقاً للقانون.

بيان النقابة لمنع الغناء بالفلاشة

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر عام 2021، وجاء هذا البيان على النحو الأتي: “"بناءا على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعا باتا وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات”.

أحمد سعد يتعرض للهجوم بسبب إسائته للفلاحين

وكان قد تعرض الفنان المصري أحمد سعد لحملة هجوم حادة من إحدى متابعيه على أحد المنشورات الخاصة به على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، بسبب وصفه لأهالي طنطا بالفلاحين، اذ وجهت إحدى متابعي سعد انتقادًا له في صورة تعليق قائلة: "كنت بقدرك وأحب أسمع أغانيك، بس لما جيت فرح عندنا في طنطا وعشان الفيلا بعيد، قولت أنا مبنزلش فلاحين وأنت أصلاً متعرفش إحنا فلاحين ولا لأ"

وتابعت: "واعتقد عرفتنا لما جيت وشوفت الفرح والمستوى ومستويات الناس.. بس للعلم الفلاحين ناس محترمين جداً وبيقدروا الناس جداً وشكراً ليك