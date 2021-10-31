افتراضيا.. مصر تشارك فى الدورة الحادية عشر للمجلس التنفيذى للألكسو

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" حول مشاركة مصر افتراضيًا فى أعمال الدورة الحادية عشر للمجلس التنفيذى للألكسو، بمشاركة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وهانى بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة.





وأوضح التقرير، أن الهدف من الدورة هو مناقشة مقترح إنشاء مجلس للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم والمهام المنوطة به، والذى صدر مقترح بإنشائه فى سبتمبر 2021 عن مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادى والاجتماعى فى دورته العادية 108 على المستوى الوزارى.

وأشار التقرير إلى قرار المجلس التنفيذى للألكسو فى دورته الـ11 تبنى الوثيقة الفنية المقدمة من الإدارة العامة للألكسو إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فضلاً عن التأكيد على أن الألكسو مختصة بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وكذلك التأكيد على إدارة الألكسو ضرورة الاستمرار فى تطوير إدارتها الفنية المختصة.

شارك فى فعاليات الدورة، محمد خير عبدالقادر الوزير المفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، الدكتور مراد محمودى أمين المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للمنظمة، وأعضاء المجلس التنفيذى من الدول الأعضاء بالمنظمة.

جدير بالذكر أن منظمة الألكسو ينتمى لها 22 دولة، ويتألف هيكلها التّنظيمى من: الهيكل التشريعى: يتمثل فى المؤتمر العام "ينعقد مرة كل عامين"، والمجلس التنفيذى "يعقد ثلاثة اجتماعات عادية على الأقل خلال كل دورة مالية"، الهيكل التنفيذى: يضم المدير العام "ينتخبه المؤتمر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، والمدير العام المساعد، الهيكل الفنى والإدارى ويشمل: "مكتب المدير العام – أمانة المجلس التنفيذى والمؤتمر العام – إدارة التربية - إدارة الثقافة -إدارة العلوم والبحث العلمى – إدارة المعلومات والاتصال – إدارة الشؤون الإدارية والمالية"، الأجهزة الخارجية: معهد البحوث والدراسات العربية "القاهرة"، معهد المخطوطات العربية "القاهرة"، مكتب تنسيق التعريب "الرباط"، معهد الخرطوم الدولى للغة العربية "الخرطوم"، المركز العربى للتعريب والترجمة والتأليف والنشر "دمشق".