الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بذكرى عيد الثورة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة. كما أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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