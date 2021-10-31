أشادت الدكتورة ميمونة الشريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ميمونة الشريف المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية "الهابيتات"، منذ قليل فى ختام احتفالية يوم المدن العالمى المقامة بالأقصر. وأضافت الدكتورة ميمونة الشريف، أن مبادرة حياة كريمة أحد النماذج الرائعة بتأهيل الناس للعمل والعيش وإعطائهم أمل فى الحياة ومساعدتهم فى الحصول على الوظيفة والخدمات والتعليم والصحة وفرص كبيرة لدعم المشروعات وتتناسق بشكل قوى مع أهداف التنمية المستدامة. واستضافت محافظة الأقصر على مدار يومين احتفالية يوم المدن العالمى بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث، الذى حضره وفود من عدة دول تضم مسئولين ووزراء ومحافظين وعُمد من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ميمونة محمد شريف - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والبنك الدولى ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى وبعض السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولة الأمم المتحدة تشيد بمبادرة حياة كريمة: نموذج رائع للعيش والعمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.