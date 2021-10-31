/659104/النيابة-العامة-تباشر-التحقيقات-فى-إعياء-سبعة-وأربعين-سائحا-بفندق-بالغردقة

أصدرت النيابة العامة بيانًا منذ قليل، أكدت أنها تباشر التحقيقات فى إعياء سبعة وأربعين سائحًا بفندق بالغردقة.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري بإعياء أربعة عشر نزيل من دولة إستونيا مقيمن بفندق بالغردقة عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى، فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

دوت الخليج

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى إعياء سبعة وأربعين سائحًا بفندق بالغردقة

فانتقلت النيابة العامة لإجراء معاينة مقر الفندق وفى صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة، حيث سُحِبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها.

غلق فندق بالغردقة

تابعت النيابة:" تبين للنيابة العامة أثناء المعاينة إعياء تسعة وعشرين آخرين من دولة روسيا، وأربعة من دولة التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

واستكملت النيابة:" تواصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء، وآخرون مازلوا تحت الملاحظة العلاجية، وكلفت النيابة العامة لجنة الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أى إعياء.