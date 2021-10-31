/659086/بالصور-أجواء-ملعب-السلام-قبل-إنطلاق-مباراة-الأهلي-والإسماعيلي-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

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