/659087/عمر-السعيد-يسجل-الهدف-الثاني-للزمالك-في-شباك-طلائع-الجيش-فيديو

نجح الزمالك من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة التي تجمعة مع طلائع الجيش في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 63 من عمر المباراة، عن طريق عمر السعيد، من خلا طارق حامد أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها أحمد سيد زيزو على صدره ثم مرر الكرة بشكل رائع على الطائر لعمر السعيد الذي حولها برأسه مباشرة لترتطم الكرة في العارضة وتسكن الشباك.

أنا مبسوطة ل عمر السعيد أوي♥️ ومبسوطة بزيزو أوي ♥️

وطارق حامد مش محتاج كلام كالعادة♥️♥️ https://t.co/zmkPjjoFaH — السارّه💙 (@SaraTaha98) October 31, 2021

أنا مبسوطة ل عمر السعيد أوي♥️ ومبسوطة بزيزو أوي ♥️

وطارق حامد مش محتاج كلام كالعادة♥️♥️ https://t.co/zmkPjjoFaH — السارّه💙 (@SaraTaha98) October 31, 2021

هدف التقدم للزمالك عن طريق زيزو من ضربة جزاء في الشوط الاول pic.twitter.com/xeNv8jD0pD — Mokhtalat-Media (@MokhtalatMedia) October 31, 2021

كما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على تفقد أرضية ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادا لخوض المباراة.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.

ويدير المباراة أمين عمر حكما للساحة، ويساعده كل من: أحمد حسام وسمير جمال، بالإضافة لهشام الفلال حكما رابعا.. على أن يكون وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو، ويساعده مصطفى الشهدي.

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش:

سبق والتقى الزمالك مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 في مسابقة الدوري، وثلاث مباريات في كأس مصر، حقق الفريق الأبيض الفوز في 20 مباراة ، في حين فاز الطلائع في 8 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

وسجل لاعبو الزمالك 68 هدفا في شباك الطلائع، مقابل 38 هدفا للفريق العسكري في مرمى أبناء ميت عق