/659088/تغيرات-بالجملة-في-تشكيل-الأهلي-أمام-البنك-بالدوري-الممتاز

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي التي تقام مساء اليوم، على استاد الأهلي we السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيرة البنك اليوم الأحد علي استاد الأهلي السلام، مباراة مهمة وقوية، تجمع بين الأهلي "صاحب الملعب" والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري للموسم الجديد 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

قائمة الأهلي

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء أمس السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية بعد مشاركته في الشوط الثاني.